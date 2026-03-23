Referendum 2026, ha vinto il NO
Referendum 2026, ha vinto il NO
A cura di Redazione
23 marzo 2026 16:31
Arrivano aggiornamenti decisivi dallo scrutinio del referendum costituzionale sulla giustizia.
Secondo quanto riportato dall’agenzia Youtrend sui propri canali social, si profila una vittoria del NO, con un margine ormai considerato non più recuperabile.
📊 In particolare, Youtrend evidenzia che:
«Con 20.932 sezioni su 61.533 il vantaggio è ormai incolmabile».
Un dato che, se confermato dallo spoglio completo, segnerebbe l’esito definitivo della consultazione.
Lo scrutinio prosegue in tutta Italia, ma la tendenza appare ormai chiara e difficilmente ribaltabile.