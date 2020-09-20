REFERENDUM, A PATERNO' ALLE ORE 12 HA VOTATO IL 6,28%

Alle 12:00 in tutte le 47 sezioni di Paternò hanno votato solo 2.336 elettori su 37.194 , una percentuale pari a 6.28%.Nei comuni limitrofi la percentuale è stata la seguenteADRANO del 4,28%BELPASSO...

Alle 12:00 in tutte le 47 sezioni di Paternò hanno votato solo 2.336 elettori su 37.194 , una percentuale pari a 6.28%.

Nei comuni limitrofi la percentuale è stata la seguente

ADRANO del 4,28%

BELPASSO è stata del 6.12%

BIANCAVILLA del 5,42%

MISTERBIANCO del 6.82

MOTTA SANT'ANASTASIA del 5,96%

SANTA MARIA DI LICODIA del 4,47%

RAGALNA del 7,45%

Si può esercitare il diritto di voto fino alle ore 23,00 di oggi e domani fino alle 15, trattandosi di un referendum confermativo non c’è il quorum.

Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno, alle 12 l'affluenza ai seggi per il referendum costituzionale è stata al 12,2%. La regione con il maggior numero di votanti è stata la Valle d'Aosta (18,2%), seguita da Veneto (16,3%) e Trentino-Alto Adige (16%).