REFERENDUM, AFFLUENZE DEFINITIVA A PATERNO’ E NEL COMPRENSORIO, EXIT POLL: SÌ IN NETTO VANTAGGIO

Si sono chiusi alle 15 i seggi per il Referendum confermativo del testo della legge costituzionale in materia di riduzione dei parlamentari.

Il dato sull'affluenza nella città di Paternò, è del 36,10 %, per il quale hanno votato 13.433 persone, su un totale di 37.206 elettori

Nei comuni limitrofi la percentuale è stata la seguente

ADRANO del 29,56% BELPASSO del 37,03 BIANCAVILLA del 37,79 MISTERBIANCO del 34,43% MOTTA SANT’ANASTASIA del 33,93% SANTA MARIA DI LICODIA del 32,33% RAGALNA del 42,36%

In Sicilia il dato dell’affluenza alle urne definitivo è stata pari al 35,92% degli aventi diritto al voto. Una delle più basse d’Italia.

Il dato complessivo Italia, l’affluenza ai seggi per il referendum costituzionale è stata al poco di sotto del 54,00%

Subito dopo la chiusura dei seggi arrivano i primi risultati del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il ‘sì' è nettamente in vantaggio sul ‘no': sì 60-64%, no al 36-40%. Se venisse confermato il dato dei primi exit poll verrebbe confermato il disegno di legge costituzionale che modifica la composizione di Camera e Senato. La prima assemblea passerebbe da 630 a 400 membri, mentre la seconda da 315 a 200. Non occorreva un quorum della maggioranza più uno degli elettori, la consultazione è comunque valida, indipendentemente dalla partecipazione. Le prime proiezioni sono attese nel primo pomeriggio, e più tardi arriveranno i risultati definitivi.