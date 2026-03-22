🗳️ Referendum costituzionale 22-23 marzo: come si vota, orari e cosa cambia

Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum confermativo sulla legge costituzionale dal titolo:

“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Si tratta di un appuntamento importante che riguarda modifiche alla Costituzione in ambito giudiziario.

⏰ Quando si vota

Le operazioni di voto si svolgeranno in due giornate:

Domenica 22 marzo: dalle ore 7 alle 23

Lunedì 23 marzo: dalle ore 7 alle 15

🗂️ Come si vota

Al seggio ogni elettore riceverà una scheda di colore verde contenente il quesito referendario.

Per esprimere la propria scelta basterà:

tracciare una croce sul Sì → se favorevoli alla riforma

tracciare una croce sul No → se contrari

Il quesito riportato sulla scheda è il seguente:

“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”

🪪 Documenti necessari

Per poter votare è obbligatorio presentarsi al seggio con:

un documento di riconoscimento valido

la tessera elettorale

♿ Assistenza al voto

Gli elettori con disabilità che non possono votare autonomamente possono farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi Comune.

È possibile utilizzare anche la Carta europea della disabilità (EU Disability Card), purché riporti la lettera “A”, senza bisogno di ulteriori certificazioni.

I presidenti di seggio dovranno comunque garantire assistenza nel pieno rispetto della segretezza del voto.

📊 Affluenza e risultati

I dati sull’affluenza verranno diffusi nei seguenti orari:

domenica alle ore 12, 19 e 23

lunedì alle ore 15

Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo scrutinio.

👉 95047.it seguirà in tempo reale l’andamento del voto con aggiornamenti e risultati.

⚖️ Nessun quorum: quando è valido il risultato

L’esito della consultazione sarà valido a prescindere dal numero di persone che andrà effettivamente a votare.

Questo perché per i referendum confermativi di riforme costituzionali non è previsto il quorum, a differenza dei referendum abrogativi, nei quali i cittadini sono chiamati a esprimersi sulla cancellazione totale o parziale di una legge.

ATTENZIONE PER GLI ELETTORI DI PATERNO'.

Sezioni trasferite dalla scuola “Coniglio”

Le sezioni n. 29, 30, 32, 33 e 34, precedentemente collocate presso la Scuola elementare “Coniglio” di via Pietro Lupo, saranno trasferite presso:

📍 Istituto Comprensivo “G. Marconi” – plesso “Pitrè”

Ingresso da via Coniglio n. 138

Sezioni trasferite dalla succursale di via Libertà

Le sezioni n. 42, 43, 44, 45 e 46, inizialmente previste presso la succursale di via Libertà, saranno invece collocate presso:

📍 Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Virgilio” – plesso “Lombardo Radice”

Ingresso da via Emanuele Bellia n. 166

La Commissione Straordinaria invita gli elettori interessati a prendere nota delle nuove sedi di voto e confida nella collaborazione dei cittadini, scusandosi per eventuali disagi causati dallo spostamento delle sezioni.