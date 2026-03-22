🗳️ Referendum costituzionale 22-23 marzo: come si vota, orari e cosa cambia
🗳️ Referendum costituzionale 22-23 marzo: come si vota, orari e cosa cambia
Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum confermativo sulla legge costituzionale dal titolo:
“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
Si tratta di un appuntamento importante che riguarda modifiche alla Costituzione in ambito giudiziario.
⏰ Quando si vota
Le operazioni di voto si svolgeranno in due giornate:
Domenica 22 marzo: dalle ore 7 alle 23
Lunedì 23 marzo: dalle ore 7 alle 15
🗂️ Come si vota
Al seggio ogni elettore riceverà una scheda di colore verde contenente il quesito referendario.
Per esprimere la propria scelta basterà:
tracciare una croce sul Sì → se favorevoli alla riforma
tracciare una croce sul No → se contrari
Il quesito riportato sulla scheda è il seguente:
“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”
🪪 Documenti necessari
Per poter votare è obbligatorio presentarsi al seggio con:
un documento di riconoscimento valido
la tessera elettorale
♿ Assistenza al voto
Gli elettori con disabilità che non possono votare autonomamente possono farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi Comune.
È possibile utilizzare anche la Carta europea della disabilità (EU Disability Card), purché riporti la lettera “A”, senza bisogno di ulteriori certificazioni.
I presidenti di seggio dovranno comunque garantire assistenza nel pieno rispetto della segretezza del voto.
📊 Affluenza e risultati
I dati sull’affluenza verranno diffusi nei seguenti orari:
domenica alle ore 12, 19 e 23
lunedì alle ore 15
Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo scrutinio.
👉 95047.it seguirà in tempo reale l’andamento del voto con aggiornamenti e risultati.
⚖️ Nessun quorum: quando è valido il risultato
L’esito della consultazione sarà valido a prescindere dal numero di persone che andrà effettivamente a votare.
Questo perché per i referendum confermativi di riforme costituzionali non è previsto il quorum, a differenza dei referendum abrogativi, nei quali i cittadini sono chiamati a esprimersi sulla cancellazione totale o parziale di una legge.
ATTENZIONE PER GLI ELETTORI DI PATERNO'.
Sezioni trasferite dalla scuola “Coniglio”
Le sezioni n. 29, 30, 32, 33 e 34, precedentemente collocate presso la Scuola elementare “Coniglio” di via Pietro Lupo, saranno trasferite presso:
📍 Istituto Comprensivo “G. Marconi” – plesso “Pitrè”
Ingresso da via Coniglio n. 138
Sezioni trasferite dalla succursale di via Libertà
Le sezioni n. 42, 43, 44, 45 e 46, inizialmente previste presso la succursale di via Libertà, saranno invece collocate presso:
📍 Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Virgilio” – plesso “Lombardo Radice”
Ingresso da via Emanuele Bellia n. 166
La Commissione Straordinaria invita gli elettori interessati a prendere nota delle nuove sedi di voto e confida nella collaborazione dei cittadini, scusandosi per eventuali disagi causati dallo spostamento delle sezioni.