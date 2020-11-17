95047

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020: IN PAGAMENTO I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI

Sono in pagamento le spettanze dei componenti di seggio (presidenti, segretari e scrutatori) relative al Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.Quanti sono interessati alla riscossione m...

A cura di Redazione Redazione
17 novembre 2020 11:09
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020: IN PAGAMENTO I COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI -
News
Condividi

Sono in pagamento le spettanze dei componenti di seggio (presidenti, segretari e scrutatori) relative al Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.

Quanti sono interessati alla riscossione mediante pagamento allo sportello bancario, possono recarsi in - banca Creval , tesoreria comunale, sita in Piazza Indipendenza di Paterno', a partire da giorno 18 novembre 2020, muniti di codice fiscale e documento di riconoscimento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047