REFERENDUM, DATI AFFLUENZA ALLE ORE 19 A PATERNO' E NEL COMPRENSORIO

Alle 19.00 in tutte le 47 sezioni di Paternò hanno votato solo 6.282 elettori su 37.194 , una percentuale pari a 16.89%.Nei comuni limitrofi la percentuale è stata la seguenteADRANO del 13,16%BELPASSO...

20 settembre 2020 19:56
Alle 19.00 in tutte le 47 sezioni di Paternò hanno votato solo 6.282 elettori su 37.194 , una percentuale pari a 16.89%.

Nei comuni limitrofi la percentuale è stata la seguente

  1. ADRANO del 13,16%
  2. BELPASSO del 17,64%
  3. BIANCAVILLA del 15,83
  4. MISTERBIANCO del 17,09%
  5. MOTTA SANT'ANASTASIA del 16,13%
  6. SANTA MARIA DI LICODIA  del 13,43%
  7. RAGALNA del 19,83%

In Sicilia il dato dell'affluenza alle urne alle ore 19 per il referendum in Sicilia è stata pari al 17,00% degli aventi diritto al voto. Una delle più basse d'Italia, fa peggio solo la Sardegna

Il dato complessivo Italia, l'affluenza ai seggi per il referendum costituzionale è stata al poco di sotto del 30%

Si può esercitare il diritto di voto fino alle ore 23,00 di oggi e domani fino alle 15, trattandosi di un referendum confermativo non c’è il quorum.

 

