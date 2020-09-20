REFERENDUM, DATI AFFLUENZA ALLE ORE 19 A PATERNO' E NEL COMPRENSORIO
Alle 19.00 in tutte le 47 sezioni di Paternò hanno votato solo 6.282 elettori su 37.194 , una percentuale pari a 16.89%.
Nei comuni limitrofi la percentuale è stata la seguente
- ADRANO del 13,16%
- BELPASSO del 17,64%
- BIANCAVILLA del 15,83
- MISTERBIANCO del 17,09%
- MOTTA SANT'ANASTASIA del 16,13%
- SANTA MARIA DI LICODIA del 13,43%
- RAGALNA del 19,83%
In Sicilia il dato dell'affluenza alle urne alle ore 19 per il referendum in Sicilia è stata pari al 17,00% degli aventi diritto al voto. Una delle più basse d'Italia, fa peggio solo la Sardegna
Il dato complessivo Italia, l'affluenza ai seggi per il referendum costituzionale è stata al poco di sotto del 30%
Si può esercitare il diritto di voto fino alle ore 23,00 di oggi e domani fino alle 15, trattandosi di un referendum confermativo non c’è il quorum.