REFERENDUM I DATI AFFLUENZA DELLE ORE 23
Alle 23.00 in tutte le 47 sezioni di Paternò hanno votato solo 9.310 elettori su 37.194 , una percentuale pari a 25.03%.
Nei comuni limitrofi la percentuale è stata la seguente
- ADRANO del 20,32%
- BELPASSO del 26,22%
- BIANCAVILLA del 25,30%
- MISTERBIANCO del 24,05%
- MOTTA SANT'ANASTASIA del 23,25%
- RAGALNA del 29,34%
- SANTA MARIA DI LICODIA del 21,79%
In Sicilia il dato dell'affluenza alle urne alle ore 23 per il referendum in Sicilia è stata pari al 24,78% degli aventi diritto al voto. Una delle più basse d'Italia, fa peggio solo la Sardegna
Il dato complessivo Italia, l'affluenza ai seggi per il referendum costituzionale è stata al poco di sotto del 39,38% alle ore 19
Si può esercitare il diritto di voto fino a oggi alle ore 15, trattandosi di un referendum confermativo non c’è il quorum.