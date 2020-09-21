95047

REFERENDUM I DATI AFFLUENZA DELLE ORE 23

21 settembre 2020 08:11
Alle 23.00 in tutte le 47 sezioni di Paternò hanno votato solo 9.310 elettori su 37.194 , una percentuale pari a 25.03%.

Nei comuni limitrofi la percentuale è stata la seguente

  1. ADRANO del 20,32%
  2. BELPASSO del 26,22%
  3. BIANCAVILLA del 25,30%
  4. MISTERBIANCO del 24,05%
  5. MOTTA SANT'ANASTASIA del 23,25%
  6. RAGALNA del 29,34%
  7. SANTA MARIA DI LICODIA  del 21,79%

In Sicilia il dato dell'affluenza alle urne alle ore 23 per il referendum in Sicilia è stata pari al 24,78% degli aventi diritto al voto. Una delle più basse d'Italia, fa peggio solo la Sardegna

Il dato complessivo Italia, l'affluenza ai seggi per il referendum costituzionale è stata al poco di sotto del 39,38% alle ore 19

Si può esercitare il diritto di voto fino a oggi alle ore 15, trattandosi di un referendum confermativo non c’è il quorum.

 

