REFERENDUM, SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI: TUTTI I NOMI

Questa mattina la commissione elettorale, ha provveduto a sorteggiare i componenti dei seggi PaternesiIn vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno e dell’eventuale turno di ballottagg...

A cura di Redazione Redazione
27 agosto 2020 19:57
Questa mattina la commissione elettorale, ha provveduto a sorteggiare i componenti dei seggi Paternesi

In vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno e dell’eventuale turno di ballottaggio, il Comune di Paternòha ufficializzato, pubblicandoli all’interno del proprio portale, l’elenco degli scrutatori tra quelli nominati e quelli sorteggiati chiamati a formare i  47 seggi

In ordine alfabetico, distinti per seggi ordinati per sezione

