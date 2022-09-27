95047

REGALBUTO: AUTO FINISCE OLTRE IL GUARD RAIL. ILLESO IL CONDUCENTE

Un pauroso incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi 27 settembre 2022, intorno alle ore 13.30, sulla SP 23 in territorio di Regalbuto.Ad essere coinvolta una Peugeot 207, che p...

27 settembre 2022 14:23
Un pauroso incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi 27 settembre 2022, intorno alle ore 13.30, sulla SP 23 in territorio di Regalbuto.

Ad essere coinvolta una Peugeot 207, che per cause ancora al vaglio delle autorità, si è schiantata contro il guard rail laterale  scavalcandolo e finendo la sua corsa nel terreno oltre la carreggiata.

Illeso il conducente conducente  del mezzo, per fortuna solo ferite lievi.

Si registrano disagi alla circolazione nel tratto interessato dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale di Regalbuto per effettuare tutti i rilievi del sinistro e regolare la viabilità.

IN AGGIORNAMENTO

