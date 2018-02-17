REGALBUTO: Cavallo rubato nelle campagne ennesi, arrestato un 52enne di Adrano

REGALBUTO: Cavallo rubato nelle campagne ennes

Nella notte del 15 febbraio i Carabinieri della Compagnia di Nicosia hanno arrestato il 52enne Stefano Neri di Adrano, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Nicosia unitamente a quelli della Stazione di Regalbuto, hanno fermato il Neri a bordo di un autocarro cassonato di sua proprietà, mentre percorreva la SS121 direzione Adrano, proveniente da Regalbuto.

L’uomo durante il controllo ha manifestato tratti di insofferenza incuriosendo i Carabinieri che hanno pertanto approfondito l’ispezione procedendo alla perquisizione del mezzo e rinvenendo nel cassone posteriore un cavallo che, da successivi accertamenti, è risultato essere stato asportato poche ore prima ad un allevatore di Regalbuto.

L’animale è stato restituito al legittimo proprietario mentre il Neri dopo le formalità di rito è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Enna.