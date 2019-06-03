La scorsa notte, la Polizia di Stato, ed in particolare gli uomini della Polizia Stradale di Enna, procedevano all’arresto di SCAGLIONE Marco, classe 1993, poiché colto nella flagranza del reato di te...

La scorsa notte, la Polizia di Stato, ed in particolare gli uomini della Polizia Stradale di Enna, procedevano all’arresto di SCAGLIONE Marco, classe 1993,

REGALBUTO: DROGATO SENZA PATENTE E ASSICURAZIONE TENTA DI FALCIARE DUE POLIZIOTTI

poiché colto nella flagranza del reato di tentato omicidio aggravato, nonché per guida senza patente reiterata nel biennio, ex art. 56, 575 c.p. e 116 commi 15 e 17 c.d.s. In particolare l’arresto è stato eseguito in quanto il soggetto, per sottrarsi ad un controllo da parte di personale della Polizia di Stato, tentava di investire i due agenti della Polizia Stradale intenti a effettuare il posto di controllo.

I Fatti

La scorsa notte, gli Agenti della Polizia Stradale di Enna, unitamente all’Ufficio Sanitario della Questura di Enna, effettuavano in Regalbuto un servizio – disposto dal Sig. Questore della Provincia di Enna – per contrastare “il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”, con l’impiego di numerosi pattuglie.

In tale contesto, un poliziotto intimava l’alt di polizia ad una autovettura, ma il conducente, pur avendolo notato, continuava la marcia a velocità sostenuta, e nella pericolosa manovra tentava di investire lo stesso agente. Immediatamente dopo tentava di investire anche un altro poliziotto che aveva re-intimato l’alt polizia. Solo grazie alla prontezza di riflessi degli operatori si evitava il peggio in quanto il conducente del veicolo, accelerando bruscamente, si indirizzava verso il poliziotto, sfiorandolo fisicamente. L’uomo, pertanto, riusciva a fuggire via. I poliziotti, però, riuscivano ad annotare la targa del veicolo ed attraverso immediati accertamenti – aiutati anche dai colleghi della Stazione dei Carabinieri di quel centro – riuscivano a risalire al proprietario e quindi si recavano presso l’abitazione dell’uomo.

L’uomo, vistosi scoperto dai poliziotti, ammetteva le sue responsabilità, riferendo di avere effettuato tale manovra perché la sua autovettura era sprovvista di copertura assicurativa, non revisionata e che inoltre guidava sprovvisto di patente di guida. Aggiungeva inoltre di avere fatto uso poco prima di sostanze stupefacenti.

Data la pericolosità manifestata dall’uomo – fra l’altro gravato già da precedenti penali e di polizia per vari reati, quali rapina, lesioni nonché per altri reati contro il patrimonio – lo SCAGLIONE Marco veniva dichiarato in stato di arresto, e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione della Autorità Giudiziaria procedente, la Procura della Repubblica che coordina le indagini nella persona del Sost. Procuratore Domenico Cattano.

Inoltre, al giovane venivano contestate onerose sanzioni per le varie violazioni al Codice della Strada commesse.

I poliziotti, fortunatamente, riportavano solo lievi contusioni.

Sono in corso ulteriori accertamenti per confermare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti dell’uomo, che si ripete, guidava pericolosamente l’autovettura.