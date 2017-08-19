Nella giornata di ieri i Carabinieri del Comando Compagnia di Nicosia unitamente a quelli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania e dell’Ispettorato del Lavoro di Enna, hanno eseguito un con...

Nella giornata di ieri i Carabinieri del Comando Compagnia di Nicosia unitamente a quelli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania e dell’Ispettorato del Lavoro di Enna, hanno eseguito un controllo igienico sanitario presso un noto locale del Comune di Regalbuto. La verifica ha permesso di accertare violazioni delle norme sulla custodia degli alimenti. L’ispezione ha riguardato tutti i locali adibiti alla ristorazione. All’interno di uno dei locali veniva accertata la presenza di una dispensa con all’interno dei freezer contenenti 100 kg circa di alimenti surgelati di vario tipo, custoditi in cattivo stato di conservazione poiché rinvenuti gettati alla rinfusa, priva di protezione, con evidenti segni di necrosi e bruciatura da freddo, nonché in parte scaduti di validità e prive di tracciabilità, elementi quest’ultimi che inficiano la salubrità e la bontà dei prodotti stessi.

La titolare del locale P.R. 46 enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Enna per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione ed in stato di alterazione.

Nel corso del controllo sono state elevate altresì violazioni amministrative per violazione delle norme in materie di igiene alimentare

REGALBUTO: SEQUESTRATO 100 KG DI ALIMENTI IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE IN UN LOCALE

REGALBUTO: SEQUESTRATO 100 KG DI ALIMENTI IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE IN UN LOCALE

REGALBUTO: SEQUESTRATO 100 KG DI ALIMENTI IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE IN UN LOCALE