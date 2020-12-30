Regali ai bambini ricoverati al Garibaldi-Nesima

Bellissima sorpresa stamattina per i piccoli ricoverati della Pediatria al Garibaldi di Nesima.Due note aziende catanesi hanno donato, stamattina, un piccolo container di giocattoli ai bambini costret...

Bellissima sorpresa stamattina per i piccoli ricoverati della Pediatria al Garibaldi di Nesima.

Due note aziende catanesi hanno donato, stamattina, un piccolo container di giocattoli ai bambini costretti a trascorrere le festività natalizie tra le mura dell’ospedale di via Palermo, distribuendo un momento di gioia e di spensieratezza all’interno della Pediatria.

Accompagnati dal direttore dell’unità operativa, dott. Antonino Palermo, l’amministratore unico dell’Ada Servizi s.r.l., Dott. Felice Arena e quello del Centro Medico Le Zagare, hanno consegnato i graditissimi regali direttamente nelle mani dei genitori.

“Siamo davvero felici – ha detto il dott. Palermo – dell’ennesimo gesto di solidarietà. Per i bambini è già un grande trauma trascorrere il Natale in ospedale, soprattutto in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo. Quindi ringraziamo di cuore tutti coloro che contribuiscono ad alleviarne il disagio”.