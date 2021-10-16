REGGIO CALABRIA: AVEVANO IN CASA 1,5MLN EURO: DUE PENSIONATI DENUNCIATI PER RICICLAGGIO

Sono stati trovati in possesso di un milione 500 mila euro in contanti, somma nascosta dietro un mobile di un appartamento in uso.Una coppia di anziani coniugi, entrambi incensurati, è stata denunciat...

Una coppia di anziani coniugi, entrambi incensurati, è stata denunciata in stato di libertà con l'accusa di riciclaggio dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro che hanno sequestrato in via preventiva la somma di denaro.

I militari, nel corso di attività legate al controllo del territorio svolte con l'ausilio della Sio di Vibo Valentia, hanno perquisito l'appartamento della coppia, un settantenne e la moglie di 66 anni, nella marina di Gioia Tauro, trovando alcuni borsoni in tela nascosti grazie ad un sistema di 'piccola carrucola'.

All'interno di ogni borsone c'erano diversi pacchetti, singolarmente confezionati di banconote, con sopra trascritta la somma di denaro contenuta.

Accertamenti sono stati avviati dagli investigatori per individuare la provenienza dell'ingente somma sequestrata in via preventiva allo scopo di acclararne la presunta origine illecita e l'eventuale connessione ad altre e più complesse attività criminose.