REGGIO CALABRIA, CADE UN ALBERO E UCCIDE UN UOMO: STAVA PASSEGGIANDO CON IL CANE

La furia del maltempo si è abbattuta questa mattina su Reggio Calabria, dove si è registrata una tragedia.Sul viale Aldo Moro una persona è rimasta coinvolta nel crollo di un albero ed ha purtroppo pe...

A cura di Redazione 20 maggio 2023 20:52

Condividi