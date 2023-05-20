REGGIO CALABRIA, CADE UN ALBERO E UCCIDE UN UOMO: STAVA PASSEGGIANDO CON IL CANE
La furia del maltempo si è abbattuta questa mattina su Reggio Calabria, dove si è registrata una tragedia.
Sul viale Aldo Moro una persona è rimasta coinvolta nel crollo di un albero ed ha purtroppo perso la vita. La vittima è Giovanni Pellicanò, noto avvocato di 57 anni.
Sul posto le forze dell'ordine: polizia e vigili del fuoco, nonchè i sanitari del 118. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato colpito dall'albero mentre stava passeggiando con i propri cani e sarebbe morto sul colpo.
Disagi in tutta la città con alberi sradicati dalla furia del vento in via Matteo Preti, nei pressi dell'aeroporto.