REGGIO CALABRIA. CONVOCATO A SCUOLA PER LA CONDOTTA DEL FIGLIO, AGGREDISCE IL PROF: “NON PUOI DISTURBARE LA FAMIGLIA”

Un insegnante di un istituto comprensivo è stato aggredito dal padre di un alunno 12enne dopo essere stato convocato a scuola per un incontro inerente la condotta scolastica tenuta dal figlio.

È avvenuto a Reggio Calabria, all'interno di una scuola primaria e di secondo grado.

L'uomo, un 34enne, identificato dai carabinieri, sarà denunciato per lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale visto che l'insegnante era impegnato nell'esercizio delle proprie funzioni all'interno della scuola.

La vicenda prende le mosse da un litigio avvenuto qualche giorno fa tra il figlio dell'uomo e un suo compagno di classe durante l'orario di lezione di educazione fisica.

Il padre dell'alunno era stato convocato all'istituto dal docente coordinatore di classe per essere informato del comportamento tenuto dal figlio 12enne.

Giunto presso l'edificio scolastico, dopo aver chiesto al minore chi fosse il docente che lo aveva fatto convocare, il genitore si è rivolto allo stesso con tono minaccioso, urlando che non doveva essere disturbata la famiglia del ragazzino, per poi aggredirlo fisicamente sbattendolo contro un muro e afferrandolo per il collo.

L'insegnante, assistito dal personale della scuola, fortunatamente non ha riportato traumi significativi e ha deciso ugualmente di ricorrere alle cure mediche.

I carabinieri della stazione di Cannavò hanno identificato il genitore, che verrà segnalato alla Procura di Reggio Calabria per lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.