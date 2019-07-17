REGGIO CALABRIA, TENTA DI RAPIRE UN BIMBO DI 5 ANNI SOTTO GLI OCCHI DELLA MADRE

Ha tentato di sottrarre un bambino di 5 anni alla madre mentre era davanti ad un negozio, ma è stato subito bloccato dagli agenti di una volante ed arrestato per sequestro di persona.E' successo a Reg...

A cura di Redazione 17 luglio 2019 16:22

