REGGIO CALABRIA: TENTANO DI SALVARE DALLE FIAMME IL PROPRIO ULIVETO: MORTE DUE PERSONE A CAUSA DELLE USTIONI

Due persone, una donna ed un uomo, M.C.., di 53 anni, e C.A., di 34, zia e nipote, sono morte nell'incendio di un uliveto di loro proprietà in località "Gutta" di San Lorenzo, nel reggino.Le vittime,...

A cura di Redazione 06 agosto 2021 18:42

