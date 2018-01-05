REGGIO CALABRIA: Il video di “Striscia la Notizia” del cane che annusa i gratta e vinci fortunati

A Reggio Calabria il talento incredibile dellʼanimale, che fiuta i tagliandi vincenti e li indica sedendocisi sopra

CLICCA QUA E GUARDA IL SERVIZIO DI STRISCIA NOTIZIA

La piccola di nome Sissy, ha una storia curiosa alle spalle: era stata lasciata in affidamento per qualche giorno al nipote del suo padrone, ma quest’ultimo non è più tornata a riprenderla. Il nuovo affidatario cercava qualcuno che la potesse adottare perché non poteva tenerla, ma quando la meticcia ha dato prova delle sue abilità, il suo destino è cambiato.

Il nuovo padrone, recatosi alla ricevitoria Marcianò sul corso Garibaldi ha scoperto con incredibile sorpresa che Sissy, prima annusa il pacco intero di biglietti e poi tra tanti, riesce ad indicare quello vincente.

Fatto sta che l’uomo ha vinto 500 euro per tre giorni consecutivi, incassando un bottino di 1.500 euro.

Una straordinaria capacità sensitiva o solo coincidenze? A fare chiarezza sull’accaduto è perfino arrivata Striscia la Notizia,. l’inviato “Eugenio il genio”, si è recato col cane alla ricevitoria e dopo averle fatto annusare diversi biglietti, è rimasto di stucco constatando che il biglietto scelto dal fiuto di Sissy era effettivamente vincente.