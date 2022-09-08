REGINA ELISABETTA, ANSIA PER LA SUA SALUTE. MEDICI: «È SOTTO STRETTA OSSERVAZIONE».

La regina Elisabetta II, 96 anni, è sotto supervisione medica nel castello di Balmoral, dopo che i medici si sono detti preoccupati per la sua salute. Lo fa sapere Buckingham Palace."In seguito ad ult...

"In seguito ad ulteriori valutazioni questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Mestà e hanno raccomandato che rimanga sotto supervisione medica", recita il comunicato, precisando che la sovrana "rimarrà confortevolmente" nel castello scozzese di Balmoral. La famiglia più stretta è stata informata. Il principe Carlo e la moglie Camilla sono andati a Blamoral, ha reso noto Clarence House.

"Tutto il Paese è molto preoccupato per le notizie da Buckingham Palace. In questo momento i miei pensieri, e i pensieri delle persone in tutto il Regno Unito, vanno a Sua Maestà la regina e alla sua famiglia", scrive su Twitter Liz Truss, neo primo ministro britannico.