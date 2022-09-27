Regina Elisabetta, svelata ufficialmente la lapide
La lapide della regina Elisabetta II è stata ufficialmente svelata, con una foto rilasciata da Buckingham Palace, cinque giorni dopo la sepoltura della sovrana nella Cappella di San Giorgio al Castell...
La lapide della regina Elisabetta II è stata ufficialmente svelata, con una foto rilasciata da Buckingham Palace, cinque giorni dopo la sepoltura della sovrana nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.
Collocata presso il memoriale di Giorgio VI, padre di Elisabetta II morto nel 1952, sulla lapide sono incisi, come già in precedenza, i nomi dei genitori della regina, quello della sovrana e di suo marito Filippo.
La lastra, le cui immagini erano apparse in precedenza sui social media, è realizzata in marmo nero belga intagliato a mano, intarsiato con lettere in ottone, "per armonizzarsi con la pietra precedentemente installata nella cappella", secondo Buckingham Palace.