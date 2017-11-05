95047

REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA DEFINITIVO : A PATERNO' HA VOTATO IL 51,60

Dato definitivo alle ore 22 a Paternò su 41.325 aventi diritto al voto hanno votato in 21.322 pari al 51,60%nelle regionali del 2012 aveva votato alla stessa ore il 49,49 %DATO DEFINITIVO SICILIA 46,7...

A cura di Redazione Redazione
05 novembre 2017 23:31
REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA DEFINITIVO : A PATERNO' HA VOTATO IL 51,60 -
News
Condividi

Dato definitivo alle ore 22 a Paternò su 41.325 aventi diritto al voto hanno votato in 21.322 pari al 51,60%

nelle regionali del 2012 aveva votato alla stessa ore il 49,49 %

DATO DEFINITIVO SICILIA 46,76%

REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA DEFINITIVO : A PATERNO' HA VOTATO IL 51,60
REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA DEFINITIVO : A PATERNO' HA VOTATO IL 51,60

 

Alle ore 19 a Paternò su 41.325 aventi diritto al voto hanno votato in 15.758 pari al 38,13%

nelle regionali del 2012 aveva votato alla stessa ore il 35,98 %

DATO REGIONALE

REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA DEFINITIVO : A PATERNO' HA VOTATO IL 51,60
REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA DEFINITIVO : A PATERNO' HA VOTATO IL 51,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi delle regionali 2017

Alle ore 12 a Paternò su 41.325 aventi diritto al voto hanno votato in  4609   pari al 11,15 %

nelle regionali del 2012 aveva votato alla stessa ore il 10,67%

DATO REGIONALE

REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA DEFINITIVO : A PATERNO' HA VOTATO IL 51,60
REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA DEFINITIVO : A PATERNO' HA VOTATO IL 51,60

C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 22 di oggi.

(in aggiornamento)

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047