REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA DEFINITIVO : A PATERNO' HA VOTATO IL 51,60
Dato definitivo alle ore 22 a Paternò su 41.325 aventi diritto al voto hanno votato in 21.322 pari al 51,60%nelle regionali del 2012 aveva votato alla stessa ore il 49,49 %DATO DEFINITIVO SICILIA 46,7...
Dato definitivo alle ore 22 a Paternò su 41.325 aventi diritto al voto hanno votato in 21.322 pari al 51,60%
nelle regionali del 2012 aveva votato alla stessa ore il 49,49 %
DATO DEFINITIVO SICILIA 46,76%
Alle ore 19 a Paternò su 41.325 aventi diritto al voto hanno votato in 15.758 pari al 38,13%
nelle regionali del 2012 aveva votato alla stessa ore il 35,98 %
DATO REGIONALE
Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi delle regionali 2017
Alle ore 12 a Paternò su 41.325 aventi diritto al voto hanno votato in 4609 pari al 11,15 %
nelle regionali del 2012 aveva votato alla stessa ore il 10,67%
DATO REGIONALE
C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 22 di oggi.
(in aggiornamento)