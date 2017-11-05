REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA ORE 12 : A PATERNO' HA VOTATO IL 11,15%
Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi delle regionali 2017Alle ore 12 a Paternò su 41.325 aventi diritto al voto hanno votato in 4609 pari al 11,15 %nelle regionali del 2012 aveva votato al...
05 novembre 2017 13:20
Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi delle regionali 2017
Alle ore 12 a Paternò su 41.325 aventi diritto al voto hanno votato in 4609 pari al 11,15 %
nelle regionali del 2012 aveva votato alla stessa ore il 10,67%
DATO REGIONALE
C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 22 di oggi.
(in aggiornamento)