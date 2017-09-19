REGIONALI 2017: TOUR CANCELLERI E DI MAIO OGGI A RAGALNA

Riprendono domani, nel Messinese e nel Catanese, gli incontri con sindaci, comitati e cittadini del candidato alla presidenza della Regione Siciliana per il Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri e d...

Riprendono domani, nel Messinese e nel Catanese, gli incontri con sindaci, comitati e cittadini del candidato alla presidenza della Regione Siciliana per il Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri e del vice presidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio, sarà presente anche l’europarlamentare Ignazio Corrao. Si comincia domani alle 13.15 a Gallodoro con un incontro con cittadini e sindaco; mentre, alle 18.30 si torna nel Catanese per un incontro con gli abitanti e il sindaco di Ragalna, previsto in piazza Cisterna.

Giovedì mattina, alle 10.30, si riparte da Palagonia, quando Cancelleri, Di Maio e Corrao, accanto all’assessore designato all’Agricoltura Federica Argentati incontreranno categorie agroalimentari a Palazzo Blandini. Nel pomeriggio i 5 Stelle si sposteranno a Caltagirone, direttamente presso la zona industriale, per un incontro con i produttori delle famose ceramiche, così da trattare le problematiche del settore. E infine, alle ore 18 incontro con il sindaco e la cittadinanza di Mirabella Imbaccari, presso piazza Vespri.