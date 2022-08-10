REGIONALI, MUSUMECI SI RITIRA: “CERCATEVI UN CANDIDATO”

Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo. Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e...

Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo. Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante». Con questo breve post su Facebook il governatore dimissionario annuncia il cosiddetto passo di lato in un momento in cui la coalizione di centrodestra fatica a trovare un nome di sintesi visto che soprattutto Forza Italia era contraria a ripresentare il presidente uscente.

Da settimane nel centrodestra proseguono le trattative per la scelta del candidato governatore con veti incrociati. Adesso il passo indietro di Musumeci che potrebbe preludere all'accordo nel centrodestra. Forza Italia vorrebbe infatti esprimere il nome della coalizione e ha già detto che sarà Prestigiacomo, la Lega che aveva deciso di candidare Nino Minardo nelle ultime ore ha fatto capire di poter convergere sulla parlamentare siracusana, anche perché Minardo avrebbe maturato la scelta di proseguire nell’impegno politico a Roma, dove è deputato, rinunciando alla corsa in Regione.

A questo punto manca solo l'ok di Fratelli d'Italia, che col passo di lato di Msusumeci teoricamente potrebbe essere più facile. Anche se fino a poche ore fa Ignazio La Russa aveva smentito una intesa totale della coalizione affermando che «Giorgia Meloni non si farà imporre nomi» e che «la scelta va condivisa».

Nel puzzle dell’isola, pesano però anche gli equilibri da trovare nelle altre regioni. Al nord, in Lombardia l’ok dell’alleanza al bis di Attilio Fontana, e nel Lazio, il via libera a un candidato meloniano.