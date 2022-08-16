REGIONALI, PRESENTATI 38 SIMBOLI DELLE LISTE PER LE ELEZIONI

Il primo simbolo nella bacheca è quello di De Luca sindaco di Sicilia, l'ultimo quello dell'Unione di centro con il simbolo Libertas.Sono 38 i contrassegni delle liste presentate all'Assessorato regio...

Sono 38 i contrassegni delle liste presentate all'Assessorato regionale alla Funzione pubblica a Palermo in vista delle elezioni del nuovo presidente della Regione e per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana nell'election day del prossimo 25 settembre.

In quella data le urne saranno aperte anche per scegliere i nuovi deputati e senatori. I trentotto simboli adesso dovranno passare al vaglio della commissione che si riunirà nei prossimi due giorni, poi quelli ammessi saranno affissi mercoledì mattina. Per i candidati il termine di presentazione dei nomi avverrà tra il 21 e il 23 agosto.

Sei sono le liste che sosterranno il candidato di centrodestra Renato Schifani, mentre quattro sono quelli a supporto della candidata di centrosinistra Caterina Chinnici, tre quelle per Cateno De Luca. Invece Gaetano Armao correrà con i simboli di Azione e Italia Viva Calenda.

Tra le altre liste presentate vi sono in ordine di affissione quelle di Basta Mafie, Ppa popolo partite Iva, Siciliani liberi, Sicilia Vera, Lavoro in Sicilia, Prima l'Italia, Partito liberale italiano, Orgoglio siculo, Giovani siciliani, Pci, Italia unione di centro, Impresa Sicilia, Autonomia siciliana, Movimento 5 Stelle 2050, Identità siciliana, Terra d'amuri, Movimento italiano C 21, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Fiamma Tricolore, Noi con l'Italia , Democrazia cristiana, Schifani, Forza Italia Berlusconi, Forza Italia, Pd Chinnici, Insieme, Forza Italia Berlusconi, Presidente Renato Schifani, Caterina Chinnici presidente, Democrazia liberale, Italia Sovrana e popolare, Schifani presidente Udc, Autonomia siciliana trasporti, Popolari e autonomisti, Azione- Italia viva Calenda, Cento Passi per la Sicilia Claudio Fava, Forza Italia Berlusconi , Noi con Schifani presidente.