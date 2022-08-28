REGIONALI SICILIA 2022, ECCO TUTTE LE LISTE E I LISTINI DEI CANDIDATI DI CATANIA ALL’ARS. TUTTI I NOMI
Scaduto il termine per la presentazione delle liste dei candidati alla Presidenza della Regione e all’Assemblea regionale siciliana.
ECCO I LISTINI
Gaetano Armao, Giulia Licitra, Fabrizio Di Paola, Giuseppina Valenti, Calogero Cittadino, Maria Grazia Cutrera e Giovanni Bavetta.
Caterina Chinnici, Cleo Li Calzi, Antonio “Peppe” Calabrese, Cettina Martorana, Cesare Mattaliano, Roberta Bellia e Nicola Grassi.
Cateno De Luca, Giulia Polizzi, Danilo Lo Giudice, Francesca Draià, Ismaele La Vardera, Marzia Maniscalco, Mirko Stefio.
Nuccio Di Paola, Stefania Campo, Antonio De Luca, Jose Marano, Giovanni Di Caro, Roberta Schillaci, Giorgio Pasqua.
Renato Schifani, Elvira Amata, Riccardo Gallo Afflitto, Marianna Caronia, Giuseppe Lombardo, Federica Marchetta, Gaetano Galvagno.
Eliana Silvia Saturnia Esposito, Ciro Lomonte, Anna Manzo, Fonso Genchi, Angela Romano, Marco Lo Dico, Carmela Cappello
Fabio Maggiore, Gery Bavetta, Davide Amato, Marco Baiamonte, Silvia Bentivegna, Maria Franca Garro.
LISTE ALL’ARS. ECCO TUTTI I NOMI
FORZA ITALIA
Marco Falcone, Alfio Papale, Nicola D’Agostino, Marco Maria Salvatore Alosi, Riccardo Angelo Pellegrino, Desireè Platania, Ivana Catena Pollicina, Antonino Russo, Salvatore Scollo, Marina Scordo, Deborah Tommasina Sozzi, Salvo Tomarchio, Antonio Villardita.
FRATELLI D’ITALIA
Angela Foti, Gaetano Galvagno, Giuseppe Zitelli, Dario Letterio Daidone, Francesco D’Urso Somma, Tania Andreoli, Nicolò Bonanno, Riccardo Castro, Santa Garilli, Francesco Longo, Barbara Mirabella, Carmelo Nicotra, Rosalba Giovanna Paglia.
LEGA – PRIMA L’ITALIA
Luca Sammartino, Fabio Cantarella, Anastasio Carrà, Santo Orazio Caruso, Antonio Carmelo Corsaro, Mercedes Floreana Di Mauro, Tiziana Fiscella, Agatino Giusti, Ignazio Manino, Brigida Morsellino, Raffaele Musumeci, Sara Pettinato, Francesco Saglimbene.
POPOLARI E AUTONOMISTI
Giuseppe Compagnone, Antonino Amendolia, Francesco Barchitta, Martina Concetta Bucisca, Gabriella Patrizia Caruso, Giuseppe Castiglione, Francesca Filippa Garigliano, Salvatore Italia, Giuseppe Lombardo, Alessandro Porto, Sabrina Lucia Concetta Renna, Francesco Sgro, Maria Spalletta
NUOVA DC
Daniela Di Piazza, Maria Katia Muratore, Angela Reale, Cinzia Saccomando, Giovanni Bulla, Giovanni Giuffrè, Pietro Lipera, Giuseppe Marletta, Andrea Barbaro Messina, Giuseppe Orfanò, Giovanni Mario Rapisarda, Angelo Spina e Carmelo Tagliaferro.
PARTITO DEMOCRATICO
Anthony Barbagallo, Ersilia Saverino, Giovanni Burtone, Valentina Chinnici, Lev Grasso, Antonino Lo Giudice, Mario Maugeri, Ketty Rita Panebianco, Giovanni Petta, Santi Maria Randazzo, Anna Maria Rita Faro, Concetta Antonella D’Orto.
CENTO PASSI
Claudio Fava, Bruna Bellante, Pompeo Benincasa, Laura Boria, Domenico Brancati, Rosario Caruso, Mario Colombrita, Emanuele Feltri, Nicola Grassi, Domenico Grasso, Rosaria Valentina Guglielmino, Marina Papa, Amalia Zampaglione
M5S
Nunzio “Nuccio” Di Paola, Jose Marano, Cristiano Anastasi, Giuseppe Maria Purpora, Graziano Francesco Maria Bonaccorsi, Erminia Lidia Adorno, Martina Ardizzone, Teresa Corallo, Antonio Maria Bonaccorso, Angelo Attanasio, Giampaolo Caruso, Giuliana Gianna, Sebastiano Mario Valenti
SICILIANI LIBERI
Eliana Esposito, Ciro Lomonte, Sebastiano Antonucci, Giorgio Badalamenti, Carmela Cappello, Carmelo Cammilleri, Luisa Chifari, Angela Drago, Daniele Foti, Alfonso Genchi, Andrea Maugeri, Antonio Norrito, Ciro Emiliano Puopolo
ITALIA SOVRANA E POPOLARE:
Anna Maria Bonaventura, Orazio Calì, Alessio Canini, Daniela Costanzo, Andrea Dargenio, Salvatore Paolo Garufi, Fabio Maggiore, Mariagrazia Musumeci, Maurizio Piazza, Maria Concetta Poma, Mirko Orazio Seminara, Antonio Zafarana, Bruno Zerbo.
SICILIA VERA
Ludovico Balsamo, Alfio Barbagallo, Antonella Basso La Bianca, Giuseppe Salvatore Canzoniere, Antonio Danubio, Salvatore Giuffrida, Angelo Malannino, Davide Marraffino, Santo Privitera, Puglia Rita Graniti, Carmelina Rita Puglisi, Ketty Rapisarda, Vasta Davide Maria Catania, Giuseppe De Luca, Luigi Messina, Angelo Villari, Luigi Bosco, Rosa Contino, Nunziatina Di Cavolo, Vincenzo Di Silvestro, Federica Giangreco, Daniela Greco, Ginevra Liardo, Paola Marletta, Mirko Stefio, Maria Luigi Attilio Toscano, Carmine Bertuccio, Annamaria Cannavò, Santi Claudio Collura, Paolo D’Amato, Salvatore Fiore, Donata Marchese, Pasquale Masi, Raffaele Panebianco, Pierpaolo Pecoraio, Tino Scarvaglieri, Caterina Scordo, Salvatore Stefio, Fabiana Famularo.
AZIONE -ITALIA VIVA
Lucia Tuccitto, Nunzia Decembrino, Giuseppe Ferrante, Salvatore Bracci, Calogero Cittadino, Maria Alessandra Costarelli, Vincenzo D’Asaro, Davide Di Benedetto, Mario Greco, Massimo Maniscalco, Rosario Torrisi, Carmelo Sanfilippo e Cristiana Sammartino.