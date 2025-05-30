Regione Siciliana: Liquidati Quasi 5 Milioni di Euro per il Bonus Caro-Voli

La Regione Siciliana ha recentemente liquidato quasi cinque milioni di euro destinati al bonus caro-voli, un’iniziativa che offre supporto finanziario ai residentiAttraverso due distinti decreti, uno...

Attraverso due distinti decreti, uno per il rimborso del 25% e l’altro per il 50% per le categorie prioritarie, l’assessorato alle Infrastrutture ha provveduto a depositare le somme necessarie per evadere le richieste pervenute tra gennaio e aprile sulla piattaforma SiciliaPei.

L’assessore Alessandro Aricò ha annunciato che nei prossimi giorni i beneficiari riceveranno gli accrediti sui propri conti correnti. “Già mezzo milione di siciliani ha beneficiato della misura. Lavoriamo con la massima celerità, ma anche con estrema attenzione, effettuando controlli rigorosi, soprattutto dopo la tentata truffa recentemente sventata grazie a una segnalazione partita dai miei uffici”, ha dichiarato Aricò.

Le domande il cui rimborso supera i 300 euro mensili per singolo soggetto rimangono temporaneamente sospese, a causa di necessità di verifiche e controlli più stringenti.

“Eventuali ritardi registrati negli ultimi tempi – ha concluso Aricò – sono stati causati dalle misure di verifica per contrastare chi ha tentato di abusare del provvedimento. Ora, però, stiamo tornando a pieno regime e continueremo a portare avanti un’iniziativa di grande rilevanza per tutti i siciliani.”

Nel dettaglio, il provvedimento prevede una liquidazione di 2.075.797 euro per il rimborso del 25% del costo del biglietto aereo destinato a tutti i residenti nella regione, e ulteriori 2.907.249 euro per il 50% del contributo per le categorie prioritarie.