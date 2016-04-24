Report Il giallo dei gettoni d’oro alla Rai nella puntata di stasera

Si indaga sui "gettoni d'oro" nella puntata che andrà in onda stasera 24 aprile a Report su Rai 3. "Chi li vince i gettoni d'oro si sente baciato dalla fortuna e non gli viene in mente di andarci a gu...

Si indaga sui "gettoni d'oro" nella puntata che andrà in onda stasera 24 aprile a Report su Rai 3. "Chi li vince i gettoni d'oro si sente baciato dalla fortuna e non gli viene in mente di andarci a guardare dentro", perché a caval donato di solito non si guarda in bocca. Report invece è abbastanza rompiscatole da farlo, così ha fatto analizzare i gettoni d’oro vinti nell'aprile del 2013 dalla concorrente Maria Cristina Sparanide nel corso di una trasmissione a premi di Rai Uno, Ed è venuto fuori il fattaccio:

Sembra infatti che per ogni chilo d'oro fuso ci sia una "perdita" di 20 grammi e a conti fatti, la vincita di 100 mila euro si riduce così a poco più di 64 mila (tolte tasse, iva e appunto il misterioso calo"). Un laboratorio specializzato accreditato dal ministero per le analisi legali conferma che l'oro è 995. Significa che per ogni chilo ci sono 5 grammi di altro metallo non prezioso. Ma la Rai lo ha comprato e pagato come oro 999,9. Insomma, anche la Rai è parte lesa, insieme ai vincitori dei gettoni.

Ma da chi si rifornisce di lingotti la Rai? Da Banca Etruria, l'istituto travolto dalla bufera nei mesi scorsi. perché "è la banca che ci fa il prezzo più basso", replica la Zecca. Tant'è. Ora la Zecca ha fatto un esposto in Procura.

La puntata, , andrà in onda questa sera alle 21.45 su Rai3.