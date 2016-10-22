Requisiti e come partecipare al bando per l’assegnazione degli alloggi popolari

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSOPossono partecipare al presente concorso:tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 del D.P.R. n.1035 del 30/12/1972 e successive modifiche e...

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al presente concorso:

tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 del D.P.R. n.1035 del 30/12/1972 e successive modifiche ed integrazioni e si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Siano in possesso della cittadinanza italiana.

Sono ammessi altresì al concorso anche i cittadini appartenenti ad altro Paese della Unione Europea o stranieri appartenenti a Paese extraeuropeo la cui legislazione consenta analoga facoltà ai cittadini italiani nonché gli stranieri titolari di carta soggiorno almeno biennale e gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti nelle liste di collocamento e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato (art.40.comma 6 D. L.vo 286 del 25/07/1998 e successive modifiche ed integrazioni art.27 della legge 189 del 30/07/2002).

b)Abbiano la residenza nel Comune di Paternò o dimostrino di svolgervi la propria attività lavorativa. sono ammessi, inoltre a partecipare al concorso i lavoratori emigrati a l'estero che facciano pervenire la domanda tramite la rappresentanza consolare italiana, con avvertenza che i cittadini emigrati, partecipando al presente concorso, non possono partecipare ad altro concorso di altro comune di territorio nazionale.

c)non siano proprietari, o usufruttuari, o titolari di un diritto di uso o abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo famigliare, nel territorio del Comune di Paternò, oppure di uno o più alloggi in qualsiasi località del territorio nazionale che, dedotte le spese nella misura di un quarto, consenta un reddito annuo superiore a € 206,58.

Si precisa che è da considerarsi adeguato un alloggio con un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare, e comunque non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia dichiarato igienicamente non idoneo dalle autorità competenti.

d)Non abbiano ottenuto l'assegnazione in proprietà o con un patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico e con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in qualsiasi forma concesso – dallo Stato o da un Ente Pubblico.

e)Non fruiscano di un reddito annuo imponibile che, sommato al reddito complessivo del nucleo familiare, non superi € 14.838.27 così come previsto dal Decreto Assessorialen.1333 del 30/04/2013 (dedotti € 516,45 per ogni figlio a carico).Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente ,questi, dopo l'anzidetta detrazione vengono calcolati nella misura del 60%così come previsto dall'art.21 della L.457/78 e dalla L.R.n.1/92 del art.10. (Alla determinazione del reddito concorrono anche gli importi derivanti da: indennità di disoccupazione percepita, emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titoli percepiti).

f)Non abbiano ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza.

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonche' alla data della eventuale assegnazione.

I requisiti di cui alle lettere c),d),e)e f)debbono sussistere anche in favore dei componenti del nucleo familiare del concorrente alla data della pubblicazione del presente bando.

Per nucleo familiare si intende, la famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi.

Fanno parte, altresì, del nucleo familiare gli ascendenti ,i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purchè stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni alla data della pubblicazione del bando all'Albo Pretorio comunale. I collaterali e gli affini debbono essere inoltre a carico del concorrente.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora prima dell'assegnazione dell'alloggio venga accertata la mancanza nell'avente diritto di alcuno dei requisiti prescritti dall'art.2 del D.P.R. 1035/72 o di alcuna delle condizioni che avevano influito sulla sua collocazione in graduatoria, l'assegnazione sarà sospesa e si procederà ad idonea istruttoria che potrebbe comportare la decadenza del diritto di assegnazione.

MODALITÀ' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al Bando di Concorso deve essere compilata esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Paternò. La stessa deve essere debitamente firmata dal richiedente con allegata fotocopia del documento di identità o, per gli stranieri di un valido documento di riconoscimento, pena l'esclusione.

Nella domanda il concorrente dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione auto certificando ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n.445 del 28.12.2000 quanto segue:

La propria situazione anagrafica al momento del bando;

La situazione lavorativa-reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare relativa all'anno d'imposta 2015(dichiarazione presentata nell'anno 2016);

La situazione patrimoniale;

Lo stato di coabitazione e tutte quelle situazioni che rientrano nelle disposizioni legislative sull'autocertificazione relativamente ai vari casi prospettati dall'art.7 del D.P.R,1035/72 e dall'articolo unico del Decreto Presidente Regione Siciliana del 5 agosto 2004,riguardanti condizioni e requisiti il cui possesso da diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dagli stessi articoli di legge.

La dichiarazione non veritiera sarà punita ai sensi dell'art.76 D.P.R.n.445 del 28.12.2000.

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando ed all'atto dell'assegnazione.

Documentazione richiesta

1.Documenti indispensabili per tutti i richiedenti, pena la inammissibilità della domanda.

Alla domanda di partecipazione al Bando di Concorso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Modello ISEE corredato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa al reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'anno d'imposta

(dichiarazione presentata nel 2015).Dichiarazione sostitutiva di non godimento di altri redditi o proprietà per ognuno dei componenti del nucleo familiare che abbia superato il 18°anno di età con allegata copia del documento di riconoscimento;

Carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale se il partecipante è straniero;

Per i lavoratori emigrati all'estero, dichiarazione dell'Autorità consolare che attesti il lavoro espletato ed il reddito complessivo del nucleo familiare.

2.DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN PRESENZA DI CASI PARTICOLARI CHE POSSONO DETERMINARE ULTERIORE PUNTEGGIO.

a. Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente bando, in baracca, stalla, grotta, caverna, sotterraneo, centri di raccolta, dormitorio pubblico o comunque in ogni altro locale impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici regolamentari quali, soffitti bassi e simili, dovrà produrre::

Attestato dell'Autorità competente dichiarante la consistenza e l'antigienicità dell'immobile in atto occupato dal richiedente;

Attestato dell'Ufficio Anagrafico Comunale indicante le variazioni domiciliari del richiedente (certificato storico-anagrafico);

Dichiarazione sostitutiva, indicante l'ente preposto alla pubblica assistenza, se il richiedente è ricoverato alla data del bando con il proprio nucleo familiare in altro locale precario ,procurato dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

b. Se il richiedente coabita con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente bando con uno, o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, dovrà produrre:

Autocertificazione relativa allo stato di famiglia di ciascuno dei nuclei familiari coabitanti con il richiedente, integrato da una dichiarazione dello stesso richiedente, in ordine al grado di parentela o affinità con i nuclei coabitanti o la inesistenza di tali vincoli:

Certificati storici anagrafici, del proprio nucleo familiare e del nucleo familiare coabitante;

La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dalle autorità competente.

c. Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in un alloggio che, per pubblica calamità o per altre cause, deve essere abbandonato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dalle competenti autorità intimata non oltre tre anni prima dalla data del presente bando, dovrà produrre:

Copia dell'ordinanza di sgombero oppure certificato della autorità che ha emesso tale ordinanza con precise indicazioni della relativa motivazione;

d. Se il richiedente deve abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, dovrà produrre:

Attestato rilasciato dall'autorità competente -statale, regionale, comunale di data non superiore a tre anni rispetto alla data di pubblicazione del presente bando;

e. Se il residente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta alla capillarita' condensa, igroscopicità ,ineliminabili con normali interventi manutentivi dovrà produrre:

Certificato rilasciato dall'Ufficio Igiene Pubblica dell'A.S.P .,contenente la de ttagliata indicazione delle cause di antigienicità;

Certificato tecnico dell'immobile di residenza, rilasciato dall'Ufficio Tecnico-Comunale ai fini dell'attribuzione dell'eventuale punteggio relativo al sovraffollamento, all'antigienicità e all'alloggio non sanabile.

Si avverte che ai sensi del D.P.R. 1035/72 il punteggio per antigienicità

verrà attribuito solo se dai certificati si rileva che l'alloggio è privo di servizi

igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità,

condensa ineliminabile con normali interventi manutentivi, non sanabile;

f. Se il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione risulta

incidere nella misura del 25% dell'indicatore ISE, dovrà produrre:

Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; ai sensi della L.431/98 e s.m.i. I contratti dovranno avere la durata non inferiore a quattro anni.

Non saranno presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, i contratti stipulati e/o registrati nel periodo di vigenza del presente Bando.

Attestato ISE

g. Se il richiedente è grande invalido civile e militare o profugo rimpatriato da non oltre un cinquennio e che non svolge alcuna attività lavorativa, dovrà produrre:

Certificato attestante l’appartenenza ad una delle categorie sopra citate

h. Se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare alla data di pubblicazione del presente bando, in un alloggio che deve essere abbandonato in seguito ad una ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto che non sia stato intimato per immoralità e comunque nei casi previsti dal combinato disposto degli art.7 dei D.P.R. 1035/72 e art.21 della L.25 del 15/02/1980, dovrà produrre:

Copia dell'ordinanza o della sentenza esecutiva di sfratto.

i. Per i richiedenti che siano lavoratori emigrati all'estero dovranno produrre:

Attestato dell'Autorità Consolare competente per territorio :

I documenti da produrre a comprova delle dichiarazione riportate sulla domanda di assegnazione dovranno essere presentati in carta libera .

Le autocertificazioni dovranno essere prodotte ai sensi del D.P.R.445/200 con allegata copia di valido documento di riconoscimento pena l'esclusione.

Tutti i certificati indicati nel bando possono essere, ai sensi della normativa vigente, sostituiti con dichiarazioni sostitutive di autocertificazione.

ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Il Comune e/o IACP di Catania, avvalendosi degli Organi preposti possono

accertare d'Ufficio la veridicità di quanto dichiarato in domanda.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi di legge, determinerà tra l'altro

l'esclusione dalla graduatoria.

DISTRIBUZIONE DEL BANDO E DEL MODELLO DI DOMANDA

Il Bando di Concorso e la relativa domanda di partecipazione sono

disponibili sul sito Comune di Paternò all'indirizzo:

www.comune.paterno.ct.it .

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, pena l'esclusione debitamente sottoscritte e corredate dalla

prescritta documentazione, devono essere presentate al Comune di

Paternò presso l'Ufficio Protocollo, in busta chiusa recante la dicitura -

“Bando Generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

di Risulta “ - Parco del Sole , entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione

del presente bando all'Albo Pretorio del Comune.

Le domande potranno altresì pervenire a mezzo raccomandata A.R. in tal caso,

ai fini della validità, la domanda dovrà risultare spedita entro la data della scadenza

di bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato di

ulteriori 60 giorni.

Per quanto non previsto nel presente bando, ove compatibili, trovano

applicazioni di cui al D.P.R. n. 1035/72 e le norme sull'edilizia

residenziale pubblica.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA -

RICORSI

La graduatoria ( formulata secondo i criteri del D.P,R, n. 1035/1972 e

delle norme vigenti ),l'istruttoria delle domande, sia in fase provvisoria,

sia in fase definitiva, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione è di

competenza dello IACP di Catania.

La domanda non sottoscritta è motivo di esclusione dal concorso.

E' anche motivo di esclusione la mancata presentazione della copia del

documento d'identità.

E' altresì motivo di esclusione la mancata presentazione della copia

del documento d'identità di ciascuno dei componenti del nucleo familiare

che sottoscrivono dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47

del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

La graduatoria dopo l'approvazione del Comune sarà affissa per 30

giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Gli interessati potranno inoltrare opposizione contro la graduatoria

provvisoria al Comune di Paternò in carta semplice, entro 30 giorni dalla

data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e ,per i lavoratori

emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione a mezzo del servizio

postale.

LE OPPOSIZIONI PRESENTATE AL COMUNE SARANNO

TRASMESSE ALLO IACP DI CATANIA CHE PROCEDERA'

ALL'ESAME DELLE STESSE.

Non saranno valutabili, ai fini della determinazione del punteggio i

documenti allegati che il richiedente avrebbe potuto o dovuto presentare

nel termine fissato dal Bando.

Espletato l'esame delle opposizioni, lo IACP formulerà la graduatoria

definitiva.

Tra i concorrenti che avranno conseguito lo stesso punteggio sarà effettuato

il sorteggio.

Per i riservisti di cui alla L.R. n.10 del 31/07/2003 e s.m.i., la graduatoria sarà

effettuata come previsto nel D.P.R.S. Del 05/08/2004.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata con le stesse modalità e le formalità'

stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia dalla data della sua

pubblicazione fino a quando non sarà modificata dagli aggiornamenti che,

ai sensi dell'art. 9 del d.P.R.1035/72, saranno eseguiti in base ai bandi

integrativi.

L'aggiornamento comporterà la stesura di una nuova graduatoria.

I partecipanti al presente bando concorrono all'assegnazione di tutti gli

gli alloggi resi disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria.

Il canone di locazione verrà stabilito dall'Istituto Autonomo per le case Popolari

di Catania, sulla base delle leggi vigenti.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria

definitiva è effettuata ai sensi dell'art.11 del D.P.R.1035/72.

DISPOSIZIONI GENERALI

LA GRADUATORIA DEFINITIVA CHE SARA' FORMULATA A SEGUITO

DEL SEGUENTE BANDO, SOSTITUIRA' OGNI ALTRA GRADUATORIA

EVENTUALMENE ANCORA VIGENTE.TUTTI COLORO CHE HANNO

PRESENTATO DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI

E.R.P. PRIMA DEL PRESENTE BANDO DI CONCORSO DOVRANNO

PRESENTARE NUOVA ISTANZA PER ESSERE INSERITI NELLA

GRADUATORIA DEFINITIVA.COLORO CHE NON RIPRESENTERANNO

LA DOMANDA SARANNO CONSIDERATI “ RINUNCIATARI”.

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art.13 del

decreto n.196 del 30/06/2003.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali

saranno raccolti dagli Enti competenti con l'utilizzo della procedura informatica

e trattati unicamente per le finalità connesse al bando.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente

alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge

e strettamente necessarie per il proseguimento delle suddette finalità.

Il concorrente, ai sensi dell'art.7 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai

dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei,

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Serv. alla Persona (Settore II) Piano Secondo del Comune di Paternò.