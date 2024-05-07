RESTA IN CARCERE L’EX SINDACO DI TREMESTIERI ETNEO

Regge al vaglio del Tribunale del riesame di Catania, che ha emesso tre diversi provvedimenti, la misura cautelare emessa dal gip Carla Aurora Valenti, su richiesta della Procura distrettuale, ed eseg...

Regge al vaglio del Tribunale del riesame di Catania, che ha emesso tre diversi provvedimenti, la misura cautelare emessa dal gip Carla Aurora Valenti, su richiesta della Procura distrettuale, ed eseguita dai Carabinieri il 17 aprile scorso, nell’ambito dell’inchiesta Pandora su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione al Comune di Tremestieri Etneo.

I giudici hanno confermato l’ordinanza cautelare in carcere per l’ex sindaco Santi Rando indagato per voto di scambio politico-mafioso facendo decadere uno dei casi di corruzione contestati, e per Piero Cosentino indicato come il contatto tra il politico e il clan Santapaola-Ercolano. Confermati anche gli arresti domiciliari per il farmacista e consigliere comunale Mario Ronsisvalle indagato per corruzione con l’accusa di essersi interessato per non far aumentare il numero di farmacie a Tremestieri Etneo.

Nell’inchiesta Pandora è indagato anche Luca Sammartino, uomo forte della Lega nell’isola, eletto con circa 21mila preferenze alle regionali del 2022, risultando il secondo più votato in Sicilia.

Il 17 aprile scorso si è dimesso da vicepresidente della Regione Siciliana e da assessore all’Agricoltura dopo che è stato sospeso dalle funzioni pubbliche dal gip perchè indagato per due presunti casi di corruzione. Il suo legale, l’avvocato Carmelo Peluso, dopo l’interrogatorio di garanzia, ha presentato appello contro il provvedimento.