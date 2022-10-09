RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA SS121: LUNGHE CODE
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale. ma forti disagi si stanno registrando per chi sta percorrendo nel pomeriggio di oggi , 09 Ottobre 2022 la superstrada ss121 in direzione Cat...
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale. ma forti disagi si stanno registrando per chi sta percorrendo nel pomeriggio di oggi , 09 Ottobre 2022 la superstrada ss121 in direzione Catania.
La causa è il restringimento della carreggiata lungo la strada statale nel tratto compreso tra lo svincolo Valcorrente e lo svincolo centro commerciale per lavori nel cavalcavia che passa sopra la Ss 121, danneggiato a causa di un incidente provocato da un grosso camion nei mesi scorsi.
La chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti, la fila al momento che scriviamo (ore 18.15) inizia nei pressi dello svincolo Palazzolo e si teme che nelle prossime ore possa aumentare ulteriormente il traffico.