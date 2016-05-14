Rete Comune lancia i Comitati per il Sì

Iniziative previste anche a Paternò

13246096_10207547960911643_302604904_n-2

Il movimento rete Comune decide di formare comitati a sostegno del Si alla riforma costituzionale di ottobre in alcuni Comuni della provincia di Catania. "Sbagliato personalizzare un referendum di tale portata e significato - afferma il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo - questo referendum non è importante per un governo in particolare ma per il futuro del Paese". Di revisione della Costituzione se ne parla da decenni e le battaglie sono sempre state bipartisan, basta ricordare la battaglia del centro-destra nel 2006 quando anche in quella occasione si provò ad abolire il bicameralismo perfetto e si provò ad attuare un premierato forte. La riforma allora non passo, forse oggi è il momento opportuno per riformare l'ordinamento e mettero a passo con i tempi.

"Sbaglia il centro-destra a non sostenere una riforma che è sempre stata cavallo di battaglia proprio di quella parte politica - dichiara Privitera Sindaco di Camporotondo ed attivista del movimento -. Premierato piu' forte ed abolizione del Bicameralismo sono sempre stati punti fondandi del programma delle coalizioni di centro-destra, questo SI non deve essere inteso per Renzi ma per il futuro dell'Italia e per la sua governabilità". Sono stati costituiti i primi comitati nei seguenti Comuni: Acicastello, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo, Mascalucia, Misterbianco, Motta S.Anastasia, Nicolosi, Ragalna, Paternò, San Pietro Clarenza.