RETTIFICA ARTICOLO PUBBLICATO IL 14 MARZO SCORSO

In merito all'articolo apparso il 14 marzo 2018, sul nostro quotidiano on line, peraltro riportante una nota del Ministero della Salute, la nostra redazione, ha inserito nell'articolo una foto in cui oltre ai militari dei Nas, si vedeva un monitor di un pc, in cui era posto il marchio di un laboratorio che non c'entrava nulla con l'articolo in questione.

Tale foto, presa dal web come fatto da altre testate, non è stata messa a scopo lesivo, o di identificazione del marchio.

Ci scusiamo per il refuso, non dovuto certo all'intenzione di recare un danno ad un laboratorio che non era coinvolto nelle indagini, e ribadiamo la nostra buonafede, in quanto la stessa foto è passata, in ugual modo, in tanti altri quotidiani. Lo stesso articolo, come chiesto dal laboratorio, è stato rimosso, questo a dimostrazione del buon senso e della nostra estraneità ai fatti.