REVOCA DELLA VECCHIA ORDINANZA: NUOVA REGOLAMENTAZIONE SULLA S.P. 57 TRA RAGALNA E PATERNÒ, CON DIVIETI E LIMITI DI VELOCITÀ

RAGALNA/PATERNÒ (CT) – Cambia la circolazione sulla Strada Provinciale 57 a partire da martedì 16 aprile 2025, con una serie di nuove disposizioni che interesseranno automobilisti, residenti e mezzi pesanti. Con una nuova ordinanza, la Città Metropolitana ha infatti revocato il precedente provvedimento n.155 del 28 marzo 2025 e introdotto misure più restrittive per garantire maggiore sicurezza e tutela del territorio.

Nel dettaglio, nel tratto della S.P. 57 compreso tra l’intersezione con la S.P. 4/II e l’innesto con la S.S. 284 in direzione Paternò, verrà istituito un limite di velocità di 30 km/h.

Più restrittive, invece, le regole nel tratto dall’innesto con la S.S. 284 fino all’intersezione con la S.P. 136 (al km 1+530), in direzione Ragalna:

Vietato il transito a tutti i veicoli , ad eccezione dei residenti ;

, ; Per chi è autorizzato a circolare, il limite resta fissato a 30 km/h ;

; Vietato l’accesso a mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate e veicoli larghi più di 2,30 metri.

Ancora più drastico il provvedimento per il tratto successivo, dall’intersezione con la S.P. 136 (km 1+530) fino alla S.P. 4/II (km 3+815), sempre in direzione Ragalna, dove verrà imposto il divieto assoluto di transito per tutti i veicoli, compresi i residenti.

Per chi deve attraversare la zona, è stato predisposto un percorso alternativo in entrambe le direzioni, utilizzando la S.S. 284 e la S.P. 4/II.

L’ordinanza è già stata firmata digitalmente ed entrerà in vigore dal 16 aprile. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare per tempo eventuali spostamenti.