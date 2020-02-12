95047

RIAPERTO IL II CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO SCOLASTICO DI VIA LIBERTÀ

Con ordinanza N° 15 del  12/02/2020 il Sindaco, Nino Naso, ordina la riapertura e l'utilizzo immediato alle attività didattiche, dei locali del plesso scolastico sito in questo Comune in via Libertà,...

A cura di Redazione Redazione
12 febbraio 2020 16:31
RIAPERTO IL II CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO SCOLASTICO DI VIA LIBERTÀ -
News
Condividi

Con ordinanza N° 15 del  12/02/2020 il Sindaco, Nino Naso, ordina la riapertura e l'utilizzo immediato alle attività didattiche, dei locali del plesso scolastico sito in questo Comune in via Libertà, nella porzione riferita al 2° circolo didattico, inibite precedemente con ordinanza Sindacale n. 5/2020.

Si era provveduto alla chiusura del plesso scolastico con Ordinanza nr. 5/2020 dovuto agli eventi climatici dei giorni 5 e 6 di gennaio 2020

RIAPERTO IL II CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO SCOLASTICO DI VIA LIBERTÀ
RIAPERTO IL II CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO SCOLASTICO DI VIA LIBERTÀ

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047