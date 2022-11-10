RIAPERTO IL PONTE SULLA S.P. 15 TRA VALCORRENTE ED AGNELLERIA

Riaperto il ponte della SP15 sovrastante la SS121, unico collegamento viario per molte aziende e agricoltori del nostro territorio, molto utilizzato da una grande fetta di popolazione.La comunicazione...

Riaperto il ponte della SP15 sovrastante la SS121, unico collegamento viario per molte aziende e agricoltori del nostro territorio, molto utilizzato da una grande fetta di popolazione.

La comunicazione arriva dal Sindaco di Belpasso, Motta.

I lavori, affrontati dall'ANAS con la continua interlocuzione del Comune di Belpasso si sono resi indispensabili a causa di un incidente provocato da un mezzo pesante. Tale incidente aveva compromesso la stabilità del ponte e quindi la sua sicurezza.

Finalmente continua la nota, il ponte da oggi riapre , sebbene con una sola corsia centrale. Nella speranza che quanto prima i lavori possano essere completati nella loro totalità, il ponte è tuttavia ufficialmente praticabile.