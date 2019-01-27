RIAPERTO L'AEROPORTO DI CATANIA

+++FLASH+++In seguito alla diminuzione dell’attività eruttiva dell’Etna, l’Unità di crisi ha disposto la COMPLETA RIAPERTURA DELLO SPAZIO AEREO, senza limitazioni, con effetto immediato.Si potranno co...

