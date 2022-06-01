95047

RIAPRE AL TRANSITO LA SP 15 TRA VALCORRENTE E CONTRADA AGNELLERIA

A cura di Redazione Redazione
01 giugno 2022 09:16
La comunicazione arriva dal deputato regionale  Giuseppe Zitelli, al termine di alcune valutazioni tecniche si è deciso di riaprire al transito la SP 15 tra Valcorrente e Contrada Agnelleria (per intenderci, la strada che passa dal parco Etnaland).

La strada era stata chiusa per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte che fa da cavalcavia alla SS 121 ma, considerato l’aumento del traffico automobilistico determinato dall'arrivo della stagione estiva e dall'attività delle imprese che operano in quel territorio, si è deciso di riaprire completamente la strada e facilitare, così, la mobilità di tutti coloro che ogni giorno, per lavoro o no, percorrono quel tratto.
lavori riprenderanno nel mese di settembre quando l’affluenza sarà certamente diminuita.

