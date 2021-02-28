RIAPRE DOMANI AL TRAFFICO VEICOLARE A SENSO UNICO ALTERNATO, IL CAVALCAVIA “GRACI”

Riaprirà domani , 1 Marzo , a senso unico alternato da lunedì il cavalcavia Graci che sovrasta la statale 121 in territorio di Belpasso. Torna percorribile su una sola corsia il tratto della provincia...

Riaprirà domani , 1 Marzo , a senso unico alternato da lunedì il cavalcavia Graci che sovrasta la statale 121 in territorio di Belpasso. Torna percorribile su una sola corsia il tratto della provinciale 15, una delle arterie stradali più importanti della zona, che congiunge la zona industriale di Tre Fontane di Paternò e l’area agricola a sud di Belpasso con la statale 121. Una chiusura che ha creato non pochi problemi alle aziende del territorio, soprattutto ai mezzi pesanti diretti verso i capannoni agricoli e industriale dell’area

LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO DI BELPASSO DANIELE MOTTA

Abbiamo ricevuto nota ufficiale da parte dell'Anas: da lunedì 1 marzo il PonteGraci della SP15 verrà riaperto, una corsia a senso unico alternato, dopo i sopralluoghi e le fasi di studio dei primi giorni, dunque, si è giunti ad una svolta ma si sta già lavorando per la riapertura di entrambe le corsie

Ringrazio l'assessore alle Frazioni Andrea Magrì per lo splendido lavoro di interlocuzione tra ANAS e CITTÀ METROPOLITANA svolto in questi giorni. L'incidente al viadotto ha causato notevoli disagi ad automobilisti e mezzi pesanti, occorreva agire in fretta per non gravare sui trasporti.

Io invece-dichiara Magrì - ringrazio gli ing. Musto e Privitera dell'Anas oltre agli ing. Bucchieri e Galizia della Città Metropolitana per il proficuo lavoro svolto, peraltro ancora in itinere. Soprattutto le aziende del nostro territorio hanno avuto notevoli disagi scaturiti dalla chiusura del viadotto, siamo contenti che la situazione stia per tornare alla normalità".

LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO DI PATERNÒ NINO NASO:

“Grazie ad un’interlocuzione seria con l'Anas ed in particolare con l'ing. Musco e con la Provincia Regionale di Catania nella persona dell'ing. Galizia, con un lavoro fatto in sinergia tra il Comune di Paternò e il Comune di Belpasso, comunico che lunedi riaprirà il ponte sulla provinciale 15, recentemente danneggiato. Il passaggio avverrà con senso unico alternato.

Ringraziamo la Provincia Regionale di Catania e l'Anas per il pronto intervento che ci permette di dare risposte alle tante attività del territorio, che in questi giorni abbiamo incontrato e che ci hanno rappresentato le gravi criticità causate da questo problema”.