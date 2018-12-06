RIAPRE DOMANI LA PISCINA COMUNALE
A cura di Redazione
06 dicembre 2018 15:48
Con l'ottava edizione del trofeo Santa Barbara, che parte domani 7 dicembre 2018, riparte ufficialmente la stagione natatoria di tutti gli utenti della Piscina Comunale di Paternò.
Il trofeo S.Barbara, si svolgerà dal 07/12/2018 al 09/12/2018
La comunicazione arriva dal sito istituzionale del comune