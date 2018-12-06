95047

RIAPRE DOMANI LA PISCINA COMUNALE

Con l'ottava edizione del trofeo Santa Barbara, che parte domani 7 dicembre 2018, riparte ufficialmente la stagione natatoria di tutti gli utenti della Piscina Comunale di Paternò.

06 dicembre 2018 15:48
Con l'ottava edizione del trofeo Santa Barbara, che parte domani 7 dicembre 2018, riparte ufficialmente la stagione natatoria di tutti gli utenti della Piscina Comunale di Paternò.

Il trofeo S.Barbara,  si svolgerà dal 07/12/2018 al 09/12/2018

La comunicazione arriva dal sito istituzionale del comune

