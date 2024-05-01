Dal 2 maggio riapre l’Ispettorato Micologico dell’Asp di Catania. Il servizio, coordinato dall’UOC Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN), è afferente al Dipartimento di Prevenzione, svolge un’a...

Dal 2 maggio riapre l’Ispettorato Micologico dell’Asp di Catania. Il servizio, coordinato dall’UOC Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN), è afferente al Dipartimento di Prevenzione, svolge un’azione fondamentale per la tutela della salute pubblica assicurando il riconoscimento e la validazione di funghi eduli freschi spontanei.

Già dal 1^ primo aprile è, inoltre, attivo il servizio di reperibilità ospedaliera per garantire un intervento immediato del personale micologo aziendale su segnalazione telefonica, da parte dei Pronto Soccorso ospedalieri, in caso di sospetto avvelenamento da funghi. In tali evenienze è sempre consigliato ai cittadini portare con sé i residui di funghi crudi e/o cotti, in modo da agevolare il riconoscimento dei funghi responsabili di intossicazione.

A ulteriore tutela della salute dei consumatori, il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Asp di Catania, ha attivato, in raccordo con la rete ospedaliera, il protocollo per la ricerca e la determinazione delle amanitine (tossine) nei liquidi biologici dei soggetti ricoverati per sospetta intossicazione da funghi.

I micologi aziendali garantiscono, inoltre, in raccordo con i 58 Comuni della provincia, il regolare espletamento delle attività di vigilanza sia sulla vendita di funghi (in occasione di sagre e similari), sia presso i ristoranti.

L’Ispettorato resterà aperto presumibilmente fino al 30 giugno per riaprire successivamente, in base alla stagionalità, nel periodo autunnale.

Gli Sportelli micologici aziendali, che effettueranno gli orari di apertura riportati in tabella, offriranno i seguenti servizi:

– esame di commestibilità dei funghi freschi spontanei raccolti da privati ad uso proprio (a titolo gratuito);

– rilascio certificazione commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e ai ristoranti (previo pagamento di 1,00 euro per chilogrammo su c/c 49436850, intestato a Asp di Catania – Causale “diritti sanitari ispettorato micologico”).

I ristoranti che somministrano funghi freschi spontanei dovranno utilizzare esclusivamente funghi certificati dai micologi.

Al fine di favorire il rilascio di tale certificazione i venditori, in possesso di certificato di abilitazione alla vendita, potranno acquistare presso le sedi dell’Ispettorato micologico (previo pagamento del corrispettivo tramite c/c postale 49436850, intestato a Asp di Catania – Causale “diritti sanitari ispettorato micologico”) tagliandi del valore di 1,00 e di 5,00 euro da utilizzare per il pagamento dei diritti sanitari con notevole risparmio di tempo e semplificazione della procedura.

Si raccomanda, inoltre, ai raccoglitori occasionali di far sempre sottoporre a controllo gratuito, presso tutto gli Sportelli micologici, l’intero quantitativo dei funghi raccolti.

Tanto più perché in primavera cresce anche l’Amanita verna, fungo velenoso, che negli anni passati è già stato responsabile di un caso di intossicazione mortale.

Si precisa che, ai sensi della vigente normativa nazionale (Legge 352/93 e DPR 376/95) e della Legge regionale n. 3/2006, possono vendere funghi spontanei esclusivamente i commercianti in possesso di certificato di idoneità alla vendita per le singole specie di funghi, riportate sul certificato (che il commerciante è tenuto ad esibire su richiesta dell’acquirente), e tutti i funghi in vendita devono essere preventivamente certificati dai micologi aziendali.

Si raccomanda, pertanto, a tutti i consumatori di richiedere al venditore di esibire il certificato di abilitazione alla vendita e soprattutto di acquistare esclusivamente funghi in possesso della certificazione dell’Asp di Catania. Tale certificazione infatti garantisce la commestibilità dei funghi e riporta altresì la data entro la quale gli stessi vanno tassativamente consumati.

Gli Sportelli micologici saranno aperti secondo i seguenti orari:

Sede Centrale Ispettorato: dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 14.00

Catania: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 9.00

Bronte: martedì, dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (solo previo appuntamento telefonico)

Caltagirone: lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 9.00 (solo previo appuntamento telefonico)

Giarre: lunedì, dalle ore 7:30 alle ore 8:30

Mascalucia: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 9.00

Paternò: lunedì, dalle ore 8.00 alle ore 9.00