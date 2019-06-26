RIAPRONO A MARCHIO MD GLI EX SUPERMERCATI ABATE

Dopo appena due mesi dall’acquisizione degli ex supermercati del Gruppo Abate in Sicilia, MD è pronta a riaprire i punti vendita totalmente ristrutturati con la propria insegna. Ventuno inaugurazioni...

Dopo appena due mesi dall’acquisizione degli ex supermercati del Gruppo Abate in Sicilia, MD è pronta a riaprire i punti vendita totalmente ristrutturati con la propria insegna. Ventuno inaugurazioni tra il 26 giugno e il 23 luglio di altrettanti store, tutti trasformati secondo il format di MD e pronti a diventare un punto di riferimento per la ‘buona spesa’ nei quartieri e nelle cittadine che li ospitano.

Lo stesso Cavalier Patrizio Podini, Presidente e fondatore di MD S.p.A., aveva annunciato l’intenso piano di ristrutturazione già il 16 aprile 2019, subito dopo l’asta che aveva permesso ad MD di acquisire 21 punti vendita a marchio Uno discount di Catania e provincia, oltre ad alcune strutture nelle province di Enna (Piazza Armerina e Leonforte) e Siracusa (Augusta). Allo stesso tempo era stata immediatamente garantita la continuità del lavoro anche ai 225 dipendenti messi a rischio dalla crisi finanziaria del Gruppo Roberto Abate S.p.A.

Il primo punto vendita in assoluto a riaprire sarà il quello di contrada Bellia a Piazza Armerina il 26 giugno. A cui seguiranno il 27 giugno quelli di Bronte (via Palermo) e Pedara (Via Verga). Il 28 toccherà a Randazzo (contrada Campo Re). Poi via via tutti gli altri.

Ecco l’elenco completo.

PIAZZA ARMERINA Contrada Bellia 26/06/2019

BRONTE Via Palermo 27/06/2019

PEDARA Via G.Verga 20/22 27/06/2019

RANDAZZO Contrada Campo Re 28/06/2019

ADRANO Via Pastore, s.n.c. 03/07/2019

PATERNO’ Via Sardegna 04/07/2019

PATERNO’ via Balatelle, 15 04/07/2019

AUGUSTA Contrada Monte Tauro 05/07/2019

AUGUSTA Via Marina di Ponente 05/07/2019

CATANIA Catania Viale Librino,15 10/07/2019

BELPASSO Via Valcorrente, 6 11/07/2019

BELPASSO Contrada Timpa Magna 11/07/2019

ACQUICELLA Via Acquicella Porto, 7 12/07/2019

LEONFORTE Via dei 100 Comuni d’Italia 12/07/2019

GIARRE Viale delle Province, 70 17/07/2019

GIARRE Via Ruggero I, 65 17/07/2019

CATANIA Via V. Veneto, 60 18/07/2019

CATANIA Viale Ulisse, 13 18/07/2019

GRAVINA Via Etnea, 18 19/07/2019

CALATABIANO Via Garibaldi, 177 22/07/2019

S.M. LA STELLA Contrada Cantagallo 23/07/2019

Le nuove aperture in Sicilia andranno progressivamente ad incrementare una già consistente presenza di MD S.p.A nella Regione dove, già prima dell’acquisizione dei punti vendita Ex Abate, operavano 35 punti vendita diretti e 32 affiliati.

A questi si aggiungeranno anche altri due punti nuovi vendita già previsti dal piano sviluppo in Sicilia a Caltagirone (inaugurazione 11/07) e Nicolosi (inaugurazione 25/07).