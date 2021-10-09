RIBERA: PICCHIA L’EX MOGLIE DAVANTI AI FIGLI DI 8 E 11 ANNI, I BAMBINI SCAPPANO IN CASERMA E LO FANNO ARRESTARE

I carabinieri a Ribera (Agrigento) hanno arrestato un operaio di 38 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violazione di domicilio.Separato da un anno, l'uomo ha raggiunt...

I carabinieri a Ribera (Agrigento) hanno arrestato un operaio di 38 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violazione di domicilio.

Separato da un anno, l'uomo ha raggiunto l'abitazione dell'ex moglie e, dopo avere forzato il cancello di ingresso, è riuscito ad entrare in casa picchiandola con pugni e calci davanti ai due figli di 8 e 11 anni.

Sono stati proprio loro ad allontanarsi di nascosto e a raggiungere la vicina caserma dei carabinieri, raccontando quello che stava succedendo.

L'intervento dei militari è stato immediato. La donna nel frattempo, con il volto tumefatto, e il naso sanguinante è riuscita a sua volta a fuggire e a sottrarsi dalla furia dell'ex marito.

I carabinieri hanno messo al sicuro lei e i bambini, disponendone il trasferimento in ambulanza all'ospedale di Sciacca dove i medici l'hanno curata e dichiarata guaribile in 10 giorni.

L'uomo si trova rinchiuso in una cella del carcere di Trapani.