RICARICATA LA CARTA “DEDICATA A TE”, LA CIFRA AUMENTA DA 382.5 A 459,70: CHI SONO I BENEFICIARI

Torna la social card ‘Dedicata a te’ e vale di più.

La carta è stata introdotta per supportare le famiglie a basso reddito nell’acquisto di beni alimentari. Finora ammontava a 382,50 euro.

Con la nuova tranche il tesoretto aumenterà di 77,20 euro (per un totale di 459,70 euro ) che potranno essere utilizzati anche per la benzina.

Lo ha annunciato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.Un decreto interministeriale (Masaf-Mimit-Mef) potenzia lo strumento con un aumento di risorse di 100 milioni, passando così da 500 a 600 milioni di euro.

"La card è stata uno straordinario successo e l'efficacia della misura è dimostrata dai numeri”, dice il ministro. Ne ha fatto uso il 91% delle famiglie destinatarie.

"Su una platea di beneficiari pari a 1,3 milioni di famiglie, più di 100mila nuclei non erano riusciti ad accedere alla misura nei tempi previsti. Per tale motivo, il Governo Meloni è intervenuto riaprendo i termini per la prima attivazione delle carte, che dovrà essere fatta entro il 31 gennaio 2024"

Dedicata a te è esclusivamente destinata ai nuclei familiari con almeno tre persone e con un Isee (indicatore della situazione economica, calcolato in base a reddito e patrimonio), inferiore ai 15mila euro. L’intestatario deve essere residente in Italia e possedere una certificazione Isee valida. E’ escluso dal beneficio chi già dispone di un contributo al reddito, anche i cassintegrati.

I destinatari sono già stati raggiunti da una lettera del comune (dovrebbero almeno).

Per ritirare la carta – che può essere usata in tutti gli esercizi commerciali che vendono beni alimentari e ora anche dal distributore – è necessario recarsi presso un ufficio postale.

Funziona come una normale prepagata. Alcuni marchi della grande distribuzioni offrono il 15% di sconto su alcuni prodotti acquistati con la card.