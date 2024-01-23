RICCARDO BARBAGIOVANNI ELETTO BABY SINDACO METROPOLITANO DELLE SCUOLE PATERNESI

Nella suggestiva cornice della biblioteca comunale, ieri si è svolta l'importante elezione del nuovo Sindaco Metropolitano delle Scuole Paternesi. All'appuntamento erano presenti il Sindaco Nino Naso...

Nella suggestiva cornice della biblioteca comunale, ieri si è svolta l'importante elezione del nuovo Sindaco Metropolitano delle Scuole Paternesi.

All'appuntamento erano presenti il Sindaco Nino Naso, l'Assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Virgillito, l'Assessore alle Politiche Giovanili Andrea Lo Faro ed il Presidente del Consiglio Marco Tripoli.

Il candidato vincente è risultato essere Riccardo Barbagiovanni, proveniente dall'Istituto Comprensivo "Don Milani". La sua candidatura ha ottenuto 4 voti di preferenza da parte degli altri baby sindaco delle scuole paternesi. Questo risultato sottolinea la fiducia e l'apprezzamento che gli studenti hanno manifestato nei confronti di Barbagiovanni.

Il ruolo di vice Sindaco è stato assegnato a Rosa Scelfo, rappresentante del Terzo Circolo Didattivo "Aldo Moro", la quale ha ricevuto 3 voti di preferenza.

Tra gli altri baby sindaco che hanno partecipato all'elezione, Nina Rapisarda del Comprensivo "Nicolosi" e Maria Asero del Comprensivo "Marconi" hanno ricevuto entrambe due voti di preferenza. Flavia Maria Aiosa, Tommaso Rapisarda e Giulio Ciancitto hanno ottenuto ciascuno un voto, contribuendo a rendere il processo di selezione variegato e rappresentativo delle diverse scuole coinvolte.

Il nuovo Sindaco Metropolitano delle Scuole Paternesi, Riccardo Barbagiovanni, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per migliorare l'ambiente educativo per tutti gli studenti della città.