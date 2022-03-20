RICCIARDI AVVERTE. ADDIO ALLE MASCHERINE ANCHE AL CHIUSO? «AVREMO UN NUOVO PICCO DI CONTAGI TRA GIUGNO E LUGLIO

Secondo Walter Ricciardi “alla luce dei dati attuali già a maggio ci troveremo a fronteggiare un momento delicato perché con l'eliminazione delle mascherine anche al chiuso e la liberalizzazione dei c...

Secondo Walter Ricciardi “alla luce dei dati attuali già a maggio ci troveremo a fronteggiare un momento delicato perché con l'eliminazione delle mascherine anche al chiuso e la liberalizzazione dei comportamenti è probabile che una risalita dei contagi ci sarà”.

“Potrebbe verificarsi che la risalita avvenga nei mesi estivi turistici e quindi qualcuno dei programmi stabiliti per far ripartire le imprese può essere che andrà rivisto – afferma in una intervista al Messaggero il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e professore di Igiene presso l'università Cattolica -.

Del resto se togli le mascherine a maggio ci sarà una risalita il cui picco è prevedibile proprio tra giugno e luglio. Nonostante in estate si tenda a stare più all'aperto e quindi diminuiscono le occasioni di contagio, senza limitazioni, rispetto agli anni scorsi, anche la bella stagione nasconde delle insidie”. L'Austria da domani re-introdurrà l'obbligo di Ffp2 al chiuso… “Servirà sempre attenzione o saremo costretti anche noi a un passo indietro.

Lo scenario e le dinamiche sono chiaramente simili. Ed è per questo che, ad esempio, io resto del parere che noi dovremmo tenere le mascherine al chiuso almeno fino a giugno. Credo che più in là sarà una decisione che il governo dovrà prendere.

Lo stesso penso varrà per il Green pass per i luoghi al chiuso e affollati. Ma ripeto, si deciderà al momento opportuno”. (20 mar – red)

