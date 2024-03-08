RICERCATO DALLA POLIZIA MALTESE, FACEVA L'AIUTO CUOCO IN UN RISTORANTE DI CATANIA: ARRESTATO

La Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato un catanese di 65 anni, ricercato in ambito europeo dal luglio 2021 in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria malt...

La Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato un catanese di 65 anni, ricercato in ambito europeo dal luglio 2021 in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria maltese per il delitto di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, commesso nella Repubblica di Malta a partire dal 2014 e per il quale quell’ordinamento giudiziario prevede la pena della reclusione che, nel suo massimo, potrebbe anche arrivare all’ergastolo.

A seguito dei provvedimenti restrittivi emessi a suo carico dai giudici maltesi, il ricercato aveva fatto perdere le sue tracce, lasciando la Repubblica di Malta dove, a partire dal 2014, aveva trafficato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti stivate all’interno di imbarcazioni d’altura, tra cui il grosso catamarano a bordo del quale era stato intercettato insieme ai complici dalla Polizia maltese.

Da alcuni giorni i poliziotti della Squadra Catturandi della Squadra Mobile erano alla ricerca del fuggitivo, giacché avevano appreso che, dopo aver lasciato Malta, lo stesso era tornato nella sua città d’origine. Dopo i primi giorni di ricerche, i poliziotti hanno constatato che la vecchia abitazione dell’uomo era ormai disabitata, tuttavia, grazie a una serie di appostamenti, gli agenti sono riusciti a risalire a un ristorante del centro storico di Catania dove il ricercato aveva trovato impiego come aiuto cuoco.

Al termine dell’ultimo appostamento, la mattina del 28 febbraio, agenti della Squadra Catturandi sono intervenuti, arrestando il ricercato e dando esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria maltese, in forza del quale l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.