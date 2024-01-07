RICERCHE IN CORSO PER GIOVANE ESCURSIONISTA A CONTRADA SALTO DEL CANE IN TERRITORIO DI PEDARA

In queste ore i soccorsi sono in allerta per le ricerche di un giovane escursionista disperso dal pomeriggio di domenica 7 gennaio nella zona di Contrada SaltodelCane, situata sul versante sud dell'Et...

In queste ore i soccorsi sono in allerta per le ricerche di un giovane escursionista disperso dal pomeriggio di domenica 7 gennaio nella zona di Contrada SaltodelCane, situata sul versante sud dell'Etna.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, unitamente ai vigili del fuoco, è intervenuto prontamente per coordinare le operazioni di ricerca e soccorso. La zona, caratterizzata dalla sua conformazione montuosa e dalla presenza di sentieri impegnativi, rende le ricerche particolarmente complesse.

Al momento, non sono ancora chiare le circostanze dell'incidente o della dispersione del giovane escursionista. Gli operatori sul campo stanno concentrando gli sforzi nei punti strategici e nelle vie di accesso più plausibili, utilizzando attrezzature specializzate per affrontare le difficoltà del terreno.

Si prevedono aggiornamenti costanti sull'evolversi della situazione, poiché le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

Si auspica che le ricerche abbiano un esito positivo e che il giovane escursionista venga ritrovato al più presto sano e salvo.