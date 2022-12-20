RICEVE 250 EURO PER VOLO IN RITARDO DI 3 ORE VERONA CATANIA

Il volo Volotea Verona Catania ha portato un ritardo di oltre tre ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza.Anziché atterrare alle 08:30, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Cat...

Anziché atterrare alle 08:30, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Catania solamente alle 11:43. Un ritardo di oltre tre ore per una cittadina rodigina, avvenuto il 4 luglio scorso, che ha portato non pochi disagi a lei e ad altri passeggeri del volo.

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Catania, che, pochi giorni fa, ha condannato Volotea al pagamento di 250 euro nei confronti della passeggera.

«Il Giudice di Pace di Catania – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso la passeggera - , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria.

Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse».

